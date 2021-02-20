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Москва

В Москве похоронили Андрея Мягкова 

Lenta.ru и ещё 1 24 минуты назад
В Москве простились с Андреем Мягковым
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
В Москве на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в субботу, 20 февраля, в Московском художественном театре имени Чехова состоялась церемония прощания с актером. Проститься с ним пришли коллеги и почитатели. Установленный на сцене гроб был окружен цветами и венками, в том числе от президента России Владимира Путина, главы Министерства культуры России Ольги Любимовой, «Мосфильма» и столичных театров.
Как сообщает Teleprogramma.pro, Мягкова похоронили в гробу стоимостью 300 тысяч рублей. Вдова артиста Анастасия Вознесенская не появилась на церемонии прощания. Отмечается, что причиной тому могло стать ее плохое самочувствие.
О том, что 82-летний Андрей Мягков ушел из жизни, стало известно 18 февраля. Причиной смерти, по предварительным данным, послужила острая сердечная недостаточность. Артист потерял сознание, когда находился у себя дома. Он скончался до приезда врачей.
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Шоу-бизнес , Ольга Любимова , Андрей Мягков , Анастасия Вознесенская , Владимир Путин , Минкультуры , Москва
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