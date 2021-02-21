Звезду «Трансформеров» обвинили в убийствах собак 

Певица Талия Барнетт (FKA twigs) заявила, что ее бывший молодой человек, актер Шайа Лабаф пытался задушить ее и убивал бродячих собак. Об этом сообщает Elle.

По словам Барнетт, психологическое и физическое насилие, которое она испытывала в отношениях с Лабафом, достигло пика в 2019 году. Тогда они отправились на спа-курорт в честь Дня святого Валентина и актер чуть не задушил Барнетт, пока та спала. После этого певица подала гражданский иск против Лабафа.

Барнетт подчеркнула, что решила публично рассказать о своем опыте из-за пандемии и карантина, в результате которого многие жертвы домашнего насилия оказались взаперти вместе со своими обидчиками.

Певица заявила, что Лабаф, среди прочего, «бесстыдно хвастался» стрельбой по бездомным собакам. Он утверждал, что это помогало ему войти в образ для роли в фильме «Выбивая долги». Певица пыталась объяснить ему, что это недопустимо, но Лабаф лишь разозлился в ответ.

«Он сказал: «Я серьезно отношусь к своему искусству, а ты не поддерживаешь меня. То что я делаю, отличается от пения, я не просто выхожу на сцену и делаю пару движений. Я в образе», — процитировала его Барнетт.

Сам Лабаф, комментируя обвинения, заявил, что не может оправдать свой алкоголизм и агрессию. Он заявил, что в течение многих лет причинял боль самому себе и людям вокруг.

«Мне стыдно за это и я прошу прощения у тех, кого ранил», — заявил он.

Как писал «Рамблер», ранее у Лабафа не раз возникали проблемы с законом: его арестовывали в здании бродвейского театра за нарушение общественного порядка, задерживали за оскорбление полицейских и предъявляли обвинения за кражу шляпы во время драки.