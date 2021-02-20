Цымбалюк-Романовская рассказала о деменции Джигарханяна

Причиной расставания заслуженного артиста России Армена Джигарханяна с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской стало его здоровье. Он в последние месяцы перед разрывом был не в лучшем состоянии.

Кроме того, режиссёр страдал от старческой деменции, заявила пианистка в эфире шоу «Бородина против Бузовой» на канале ТНТ.

У него был серьёзный недостаток — преклонный возраст и не лучшее состояние здоровья. Начала прогрессировать деменция. Из-за этого мы и расстались, — призналась она.

У Джигарханяна было два инсульта. После того как они с Виталиной разъехались, режиссёр заявил, что больше никогда не хочет её видеть. А артистка заявила, что у Джигарханяна плохое окружение, якобы именно его знакомые стали причиной ссор — они говорили про Цымбалюк-Романовскую всякие гадости.

Армен Джигарханян ушёл из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 85 лет. Его вторая супруга актриса Татьяна Власова заботилась о бывшем супруге вплоть до его смерти.

Ранее Цымбалюк-Романовская сообщила, что перед смертью вес народного артиста составлял всего 60 кг, у него были пролежни, сепсис и гангрена, писал NEWS.ru.