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Цымбалюк-Романовская назвала причиной ухода от Джигарханяна деменцию 

News.ru 1 час назад
Цымбалюк-Романовская рассказала о деменции Джигарханяна
Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com
Причиной расставания заслуженного артиста России Армена Джигарханяна с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской стало его здоровье. Он в последние месяцы перед разрывом был не в лучшем состоянии.
Кроме того, режиссёр страдал от старческой деменции, заявила пианистка в эфире шоу «Бородина против Бузовой» на канале ТНТ.

У него был серьёзный недостаток — преклонный возраст и не лучшее состояние здоровья. Начала прогрессировать деменция. Из-за этого мы и расстались, — призналась она.

У Джигарханяна было два инсульта. После того как они с Виталиной разъехались, режиссёр заявил, что больше никогда не хочет её видеть. А артистка заявила, что у Джигарханяна плохое окружение, якобы именно его знакомые стали причиной ссор — они говорили про Цымбалюк-Романовскую всякие гадости.
Армен Джигарханян ушёл из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 85 лет. Его вторая супруга актриса Татьяна Власова заботилась о бывшем супруге вплоть до его смерти.
Ранее Цымбалюк-Романовская сообщила, что перед смертью вес народного артиста составлял всего 60 кг, у него были пролежни, сепсис и гангрена, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Армен Джигарханян
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