Наташа Королева удивила фанатов странным поздравлением в день рождения сына 

Певица Наташа Королева шокировала поклонников неожиданным поздравлением в день рождения сына.
19 февраля сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 19 лет.
Певица опубликовала в Instagram трогательное совместное фото с Архипом, а вместо поздравления разместила стихотворение, написанное телеведущей, певицей и юристом Екатериной Гордон.
Когда-нибудь,
Когда меня не станет на земле,
Я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть…
Мой сын возьмёт тетради и пластинки мои,
И я смогу с ним говорить о любви -
Трудно но, милый мой, знай одно!
Я слежу за тобой.
Я тебя берегу!
Не жалей ни о чем,
Не вини никого!
Побеждает любовь — все другое забудь!
Побеждает любовь! Побеждает любовь!
Поклонники Наташи Королевой назвали стихотворение слишком грустным для такого радостного события, как 19-летие сына.
««Сыночку всего самого доброго, но в такой день и такие грустные стихи?»; «Стих, конечно, не в тему»; «Живите долго, девчонки! Не надо говорить "когда меня не станет"… Излучайте любовь, светитесь любовью, окружайте любовью!» — написали певице в комментариях.