Наташа Королева удивила фанатов странным поздравлением в день рождения сына 

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Певица Наташа Королева шокировала поклонников неожиданным поздравлением в день рождения сына.

19 февраля сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 19 лет.

Когда-нибудь,

Когда меня не станет на земле,

Я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть…

Мой сын возьмёт тетради и пластинки мои,

И я смогу с ним говорить о любви -

Трудно но, милый мой, знай одно!

Я слежу за тобой.

Я тебя берегу!

Не жалей ни о чем,

Не вини никого!

Побеждает любовь — все другое забудь!

Побеждает любовь! Побеждает любовь!

Поклонники Наташи Королевой назвали стихотворение слишком грустным для такого радостного события, как 19-летие сына.