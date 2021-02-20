Жених Инстасамки попал в черный список коммунальщиков 

Возлюбленный популярного блогера Инстасамки Олег Еропкин задолжал коммунальным службам за свет и газ, на него подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash

Канал напомнил, что у молодых людей, которые вместе уже около двух лет, нет своего жилья, и они регулярно меняют съемные квартиры.

При этом Еропкин уже успел стать должником за коммунальные услуги. Долг небольшой — 8,8 тысяч рублей, но на него уже подали в суд и обязали его вернуть.

«Рамблер» писал, что Дарья Зотеева, известная под ником Инстасамка, прославилась эпатажными выходками. Так, ранее доставщики еды попросили заблокировать ее в сервисах, так как она кинула в лицо курьеру содержимое пепельницы.