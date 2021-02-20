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Москва

Жених Инстасамки попал в черный список коммунальщиков 

Елена Прошина 45 минут назад
Жених Инстасамки попал в черный список коммунальщиков
Фото: Instagram
Возлюбленный популярного блогера Инстасамки Олег Еропкин задолжал коммунальным службам за свет и газ, на него подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Канал напомнил, что у молодых людей, которые вместе уже около двух лет, нет своего жилья, и они регулярно меняют съемные квартиры.
При этом Еропкин уже успел стать должником за коммунальные услуги. Долг небольшой — 8,8 тысяч рублей, но на него уже подали в суд и обязали его вернуть.
«Рамблер» писал, что Дарья Зотеева, известная под ником Инстасамка, прославилась эпатажными выходками. Так, ранее доставщики еды попросили заблокировать ее в сервисах, так как она кинула в лицо курьеру содержимое пепельницы.
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Шоу-бизнес , Черный список
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