Немоляева рассказала об отношениях с Мягковым 

Как писал «Рамблер», народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. СМИ назвали причиной его смерти острую сердечную недостаточность.

По словам актрисы Светланы Немоляевой, которая сыграла с Мягковым в «Служебном романе», у нее остались самые положительные впечатления от работы с ним.

«Он был изумителен. По-актерски в него все были влюблены. А он был очень терпелив, очень внимателен. Самые дивные ощущения от встречи с ним», — отметила она.

Актриса также подчеркнула, что Мягков был великолепным актером, который отлично импровизировал как в кино, так и в театре.