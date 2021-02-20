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Москва

Немоляева рассказала об отношениях с Мягковым 

Елена Прошина 1 час назад
Немоляева рассказала об отношениях с Мягковым
Фото: РИА Новости
Актриса Светлана Немоляева рассказала, что перед обаянием Андрея Мягкова никто не мог устоять, и он был потрясающим актером. Об этом она заявила в эфире Радио «Комсомольская правда».
Как писал «Рамблер», народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. СМИ назвали причиной его смерти острую сердечную недостаточность.
По словам актрисы Светланы Немоляевой, которая сыграла с Мягковым в «Служебном романе», у нее остались самые положительные впечатления от работы с ним.

«Он был изумителен. По-актерски в него все были влюблены. А он был очень терпелив, очень внимателен. Самые дивные ощущения от встречи с ним», — отметила она.

Актриса также подчеркнула, что Мягков был великолепным актером, который отлично импровизировал как в кино, так и в театре.
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Шоу-бизнес , Радио , Светлана Немоляева , Андрей Мягков , Комсомольская правда
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