«Потому что дебилы»: Шепелев прокомментировал увольнение с ТНТ 

Телеведущий Дмитрий Шепелев Instagram опроверг слухи о своем увольнении с телеканала ТНТ, назвав «дебилами» тех, кто их распространил.

Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала в феврале 2020 года. До этого в интервью он неоднократно заявлял, что устал от скандального характера передач, которые ему предлагают вести, и хотел бы снова создавать позитивный развлекательный контент. Впоследствии Шепелев появился в качестве ведущего семейного шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ. Недавно стало известно, что съемки шоу приостановлены из-за низких рейтингов.

В «сторис» Instagram Шепелев заявил, что «не слышал» о закрытии шоу.

При этом, отвечая на вопрос поклонников, почему СМИ сообщили о его увольнении, Шепелев процитировал главу МИД России

Ранее Шепелев опроверг слухи, что остался без работы после закрытия шоу «Ты как я» на ТНТ. Он рассказал в Instagram, что его «день расписан по часам».