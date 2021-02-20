Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Потому что дебилы»: Шепелев прокомментировал увольнение с ТНТ 

Елена Прошина 45 минут назад
«Потому что дебилы»: Шепелев прокомментировал увольнение с ТНТ
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram опроверг слухи о своем увольнении с телеканала ТНТ, назвав «дебилами» тех, кто их распространил.
Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала в феврале 2020 года. До этого в интервью он неоднократно заявлял, что устал от скандального характера передач, которые ему предлагают вести, и хотел бы снова создавать позитивный развлекательный контент. Впоследствии Шепелев появился в качестве ведущего семейного шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ. Недавно стало известно, что съемки шоу приостановлены из-за низких рейтингов.
В «сторис» Instagram Шепелев заявил, что «не слышал» о закрытии шоу.
При этом, отвечая на вопрос поклонников, почему СМИ сообщили о его увольнении, Шепелев процитировал главу МИД России.
«Потому что дебилы, как говорит Сергей Лавров!» — ответил он.
Ранее Шепелев опроверг слухи, что остался без работы после закрытия шоу «Ты как я» на ТНТ. Он рассказал в Instagram, что его «день расписан по часам».
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Лавров , Дмитрий Шепелев , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
01:01
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
Происшествия
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение