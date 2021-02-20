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Родители Фриске предложили внуку выкупить долю в квартире певицы 

Елена Прошина 16 минут назад
Родители Фриске предложили внуку выкупить долю в квартире певицы
Фото: РИА Новости
Родители Жанны Фриске предложили отцу своего внука Платона Дмитрию Шепелеву выкупить доли в столичной квартире певицы, сообщает Starhit. Другая доля недвижимости перешла несовершеннолетнему мальчику по наследству.
Речь о квартире на Шмитовском проезде, рыночная стоимость которой оценивается в сумму около 45 миллионов рублей. После смерти артистки две части недвижимости из трёх перешли в собственность родителей Фриске, 1/3 досталась её сыну Платону.
Ранее, как сообщал «Рамлер», отец певицы Владимир негодовал по поводу того, что Шепелев, как отец ребенка, решил продать долю сына в квартире. Он подчеркнул, что телеведущий его ни о чем не предупредил и заявил, что обратился в суд. Владимир Фриске в очередной раз подчеркнул, что хотел бы оставить квартиру артистки нетронутой, чтобы Платон, когда повзрослеет, мог бы побольше узнать о матери.
На днях в руки журналистов попало уведомление от родителей Фриске на имя Шепелева, в котором они предлагают телеведущему выкупить свои доли в квартире за 21 миллион рублей.

«Цена этих 2/3 значительно завышена», — отметил собеседник издания из числа близких к Шепелеву людей.

Источник добавил, что бабушка и дедушка Платона по неизвестным пока причинам передумали передавать внуку права собственности на квартиру безвозмездно, а решили ему их продать за большие деньги. Уведомление также развязывает руки родителям Фриске в продаже квадратных метров, добавил собеседник журналистов. По его словам, если Шепелев не согласится на сделку, то Владимир и Ольга могут найти другого покупателя.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , StarHit
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