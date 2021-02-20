Лазарев высказался о личной жизни 

Артист сообщил, что 80% того, что о нем пишут в средствах массовой информации, является полной чушью. Он спокойно относится к громким заголовкам с собственным именем и никак на них не реагирует, ничего не опровергает, никому ничего не доказывает и не намерен делать это в будущем.

Также Лазарев не реагирует на комментарии в интернете. Он лишь блокирует тех, кто оскорбляет его подписчиков.

«Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу» — добавил певец.