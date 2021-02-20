Лазарев высказался о личной жизни 

Певец Сергей Лазарев заслужил право жить так, как хочет. Об этом он сам заявил «Собеседнику».
Артист сообщил, что 80% того, что о нем пишут в средствах массовой информации, является полной чушью. Он спокойно относится к громким заголовкам с собственным именем и никак на них не реагирует, ничего не опровергает, никому ничего не доказывает и не намерен делать это в будущем.
Также Лазарев не реагирует на комментарии в интернете. Он лишь блокирует тех, кто оскорбляет его подписчиков.
«Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу» — добавил певец.
В мае 2019 года СМИ сообщили, что Лазарев встречается с певцом Алексом Малиновским и на протяжении уже восьми месяцев скрывает то, что стал отцом во второй раз. Тогда, как сообщал «Рамблер», певец обвинил прессу в придумывании историй о своей личной жизни, а в сентябре признался, что у него и впрямь год назад родилась дочь.