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Москва

Борисова рассказала правду о слитых интимных видеозаписях 

Вероника Полынина 1 час назад
Борисова рассказала правду о слитых интимных видеозаписях
Фото: РИА Новости
Телеведущая Дана Борисова рассказала, почему Анна Калашникова слила в Сеть видеозапись ее самоудовлетворения.
В интервью «Собеседнику» экс-ведущая «Армейского магазина» объяснила, что когда-то они с Анной были подругами и состояли в одном продюсерском центре, а затем поссорились из-за того, что она рассказала, как глава продюсерского центра Тима Брик подсадил ее на наркотики, а затем скончался от передозировки.

«Среди его подопечных также были Прохор Шаляпин и Маша Малиновская. Когда я эту историю озвучила, все те, кто был под его крылом, меня осудили, якобы я после его смерти начала старое ворошить», — заявила Борисова.

Она отметила, что спустя некоторое время снова начала общаться с Прохором Шаляпиным, а Анна Калашникова «застряла в негативе», и стала говорить о ней гадости в интервью.

«После ее интервью я рассвирепела и выложила у себя в сторис ее смешные видео с женихом Иванушкой-дурачком. У меня было столько просмотров! Понятно, что Анна в бешенстве, поэтому откопала это видео, не подумав о том, что мне абсолютно все равно», — сказала телеведущая.

По ее словам, видео было сделано во времена наркотической зависимости, и ей абсолютно не стыдно, поскольку «за все свои грехи того периода я уже много раз покаялась и на передачах, и книгу даже написала».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Калашникова заявила, что Дана Борисова сама опубликовала в Сети интимный ролик, а теперь обвиняет других в сливе видео.
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Шоу-бизнес , Анна Калашникова , Прохор Шаляпин , Дана Борисова , Маша Малиновская
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