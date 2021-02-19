Собчак почтила память отца

«Я и папа. Самый тяжелый день в году. Жалко, что не успел вот так подержать Платона. Он очень на тебя похож», — написала Собчак. Подписчики поддержали Ксению. «Тоже заметила, что ваш сын весь в деда. Платоша похож на дедушку! Светлая память», — писали пользователи Сети.