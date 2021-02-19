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Москва

Сергей Жигунов из-за долгов остался без квартиры 

Lenta.ru 51 минуту назад
Жигунов из-за долгов остался без квартиры
Фото: РИА Новости
Российский актер и продюсер Сергей Жигунов из-за долгов остался без московской квартиры — так решил Никулинский суд столицы. Об этом пишет «Московский комсомолец».
В 2017 году актер от имени своего продюсерского центра взял кредит размером более 36 миллионов рублей — деньги понадобились на кинопроизводство. Жигунов и его жена Вера Новикова выступили поручителями по займу и отдали в залог всю свою недвижимость: две квартиры, четыре земельных участка, дом, баню и гараж.
Однако дело не удалось, и банк начал забирать имущество. Сначала актер лишился «загородки», затем дело дошло до квартиры площадью 103 квадратных метра на Мосфильмовской улице. Однако желающих купить жилье на торгах не нашлось — их два раза признавали несостоявшимися.
В результате недвижимость ушла банку с понижением в цене на 25 процентов. Однако это все равно не помогло погасить долг — от Жигунова ждут еще 12,3 миллиона рублей и исполнительский сбор размером в 2,7 миллиона.
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Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Вера Новикова , Московский комсомолец , Москва
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