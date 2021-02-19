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«Роман с Романом»: Лолита рассекретила имя нового возлюбленного 

Вечерняя Москва и ещё 1 47 минут назад
Лолита рассекретила имя нового возлюбленного
Фото: Вечерняя Москва
Певица Лолита Милявская рассекретила имя избранника, которого до сих пор скрывает от глаз общественности.

— У меня роман с Романом! У каждого члена нашей семьи уже есть по коробочке с кольцами, оставшимися от предыдущих свадеб. Мы решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой, — цитируют артистку «Dni.ru».

Певица призналась, что уже давно не относится серьезно к штампу в паспорте. Несмотря на решение отказаться от официальной регистрации брака, звезда называет новые отношения «семейными».
Согласно слухам, новый избранник Лолиты — состоятельный бизнесмен. Пара уже провела вместе отдых в Майями.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дни.Ру
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