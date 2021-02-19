Столичные полицейские намерены провести очную ставку между Яной Рудковской и главным редактором журнала Starhit Анастасией Ананьевой, сообщает ТАСС. Журналистку хотят заставить назвать имя эксперта, который увидел в поведении сына продюсера признаки синдрома Аспергера.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журнал Starhit опубликовал статью о том, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша, более известный в соцсетях как Гном Гномыч, с большой долей вероятности может быть обладателем синдрома Аспергера — заболевания, входящего в категорию аутических, которое характеризуется чрезмерной замкнутостью. В материале была ссылка на неназванного эксперта.

Статья вызвала бурную реакцию у родителей мальчика, которые написали заявление в полицию о клевете. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого ребенок прошел экспертизу. Исследование не выявило у него признаков какого бы то ни было психического расстройства.

Теперь правоохранители намерены выяснить, на какого именно эксперта в своих утверждениях ссылались журналисты Starhit. Допрос будет проходить в присутствии Яны Рудковской, сообщил адвокат продюсера Александр Добровинский . Очная ставка назначена на 26 февраля.