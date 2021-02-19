Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Полиция проведет очную ставку между Рудковской и главредом Starhit 

Павел Тиунов 28 минут назад
Столичные полицейские намерены провести очную ставку между Яной Рудковской и главным редактором журнала Starhit Анастасией Ананьевой, сообщает ТАСС. Журналистку хотят заставить назвать имя эксперта, который увидел в поведении сына продюсера признаки синдрома Аспергера.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журнал Starhit опубликовал статью о том, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша, более известный в соцсетях как Гном Гномыч, с большой долей вероятности может быть обладателем синдрома Аспергера — заболевания, входящего в категорию аутических, которое характеризуется чрезмерной замкнутостью. В материале была ссылка на неназванного эксперта.
Рудковская требует 10 млн за клевету на Гном Гномыча
Статья вызвала бурную реакцию у родителей мальчика, которые написали заявление в полицию о клевете. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого ребенок прошел экспертизу. Исследование не выявило у него признаков какого бы то ни было психического расстройства.
Теперь правоохранители намерены выяснить, на какого именно эксперта в своих утверждениях ссылались журналисты Starhit. Допрос будет проходить в присутствии Яны Рудковской, сообщил адвокат продюсера Александр Добровинский. Очная ставка назначена на 26 февраля.

«Эта встреча позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен», — сказал Добровинский.

Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео , Общество , Александр Добровинский , Евгений Плющенко , StarHit , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
00:16
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
Происшествия Новости Москвы
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
01:01
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
Происшествия
Видео разминирования местности в Карабахе
01:44
Видео разминирования местности в Карабахе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение