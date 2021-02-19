Главреда StarHit вызвали на очную ставку с Рудковской 

Главного редактора StarHit Анастасию Ананьину вызвали на очную ставку с продюсером Яной Рудковской. На текущий день идёт разбирательство относительно материала издания о том, что у сына знаменитости якобы присутствует психическое заболевание.

Как уже стало известно по результатам психологической экспертизы, мальчик полностью здоров. Теперь же главный редактор StarHit должен раскрыть личность эксперта, на основании слов которого и была написана статья о том, что у Гном Гномыча якобы присутствует синдром Аспергера.

Юрист Добровинский говорит, что Рудковская прекрасно знает заказчика, и, кажется, кому-то уже давно пора тикать з городу, — говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Ранее NEWS.ru писал, что музыкальный продюсер Яна Рудковская намерена наказать клеветников, заявивших о болезни её сына Саши Плющенко, более известного как Гном Гномыч. Прошедшая ранее экспертиза показала, что звёздный ребёнок не страдает психическими расстройствами, в том числе синдромом Аспергера.

Рудковская рассказала, что ответчики уже дважды не явились на очную ставку к следователю — видимо, «им просто стыдно». По её словам, если они не придут и в третий раз, то дело решится без них. Продюсер также выразила благодарность следственным органам, которые установили имена тех, кто пытался опорочить её семью.