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Татьяна Лазарева призналась в желании совершить самоубийство 

Lenta.ru 1 час назад
Татьяна Лазарева призналась в желании совершить самоубийство
Фото: РИА Новости
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева вспомнила, что ранее находилась на грани нервного срыва и думала о самоубийстве. Об этом она поведала в YouTube-шоу «Петя любит выпить».
Артистка призналась, что тяжелое психическое состояние у нее было в 2018 году. «Я тогда была истощена морально, довела сама себя», — рассказала Лазарева. Она отметила, что со временем она справилась с депрессией. Актриса также посоветовала всем научиться эмоционально восстанавливаться.
В настоящее время Лазарева не появляется на телевидении, однако активно развивает интернет-проекты. По ее мнению, перемены в карьере были связаны с выражением ее гражданской позиции.

«Я себя чувствую достаточно свободно в нашей стране. А что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить. Все остальное уже было сделано», — заявила Лазарева.

Она также сказала, что больше не боится говорить то, о чем думает.
Муж актрисы, телеведущий Михаил Шац продолжил работу на телевидении в 2019 году. Сейчас он ведет шоу «Дело было вечером». В 2012 году супругов отстранили от работы на СТС. По словам четы, это было связано с их оппозиционной активностью.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Татьяна Лазарева , Михаил Шац
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