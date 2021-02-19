Татьяна Лазарева призналась в желании совершить самоубийство 

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева вспомнила, что ранее находилась на грани нервного срыва и думала о самоубийстве. Об этом она поведала в YouTube -шоу «Петя любит выпить».

Артистка призналась, что тяжелое психическое состояние у нее было в 2018 году. «Я тогда была истощена морально, довела сама себя», — рассказала Лазарева. Она отметила, что со временем она справилась с депрессией. Актриса также посоветовала всем научиться эмоционально восстанавливаться.

В настоящее время Лазарева не появляется на телевидении, однако активно развивает интернет-проекты. По ее мнению, перемены в карьере были связаны с выражением ее гражданской позиции.

«Я себя чувствую достаточно свободно в нашей стране. А что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить. Все остальное уже было сделано», — заявила Лазарева.

Она также сказала, что больше не боится говорить то, о чем думает.