Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Сильно опухший и глаз почти не видно: Борис Корчевников напугал болезненным видом 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
«Аж глаз не видно»: опухшего Корчевникова не узнали зрители
Фото: Экспресс газета
Телеведущий программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия 1», Борис Корчевников разместил в Instagram не самый удачный кадр, на котором он запечатлен с писательницей Вероникой Иващенко. На снимке он не похож сам на себя. Его лицо опухшее, а глаз почти не видно.
«Какая невероятная умница Вероника Иващенко. Просто удивительно, сколько в тебе даров от Бога».
Борис Корчевников «Борис, что с вами? Неужели болезнь вернулась?» «Борис, здоровья вам. На этом снимке вы выглядите не лучшим образом», «Борис, какой вы тут опухший. Глаз почти не видно», — отметили в комментариях пользователи. больше по теме
«Говорит, что это антиреклама брачных уз»: Корчевников осознал, почему Цискаридзе избегает женитьбыКак отметил телеведущий, в этом есть вина его названной сестры и ее мужа.
Напомним, что несколько лет назад Борис Корчевников перенес тяжелую операцию. У него была обнаружена опухоль в районе головного мозга. Телеведущий на протяжении долгого времени восстанавливался. Известно, что проблемы со слухом есть у Бориса Корчевникова до сих пор. Смотрите также:
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Teleprogramma.pro: последние новости
«Когда появилась песня «Милая», мы помирились»: Укупник объяснил, почему не общался с Киркоровым «Когда появилась песня «Милая», мы помирились»: Укупник объяснил, почему не общался с Киркоровым «У нас с Кириллом разные подходы к творчеству»: Нагиев назвал зарплату сына в Театре имени Ленсовета «У нас с Кириллом разные подходы к творчеству»: Нагиев назвал зарплату сына в Театре имени Ленсовета Умер на руках у жены, потеряв сознание: как уходил из жизни в роковую ночь Андрей Мягков Умер на руках у жены, потеряв сознание: как уходил из жизни в роковую ночь Андрей Мягков
Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Вероника Иващенко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
00:16
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
Происшествия Новости Москвы
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
01:01
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение