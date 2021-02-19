Сын Алибасова потратил пенсию отца на оплату услуг ЖКХ

Бари Алибасов-младший, сын российского продюсера Бари Алибасова , раскрыл свои и отцовские расходы на жилищно-коммунальные услуги. Мужчина заявил порталу Telepogramma.pro, что много платит за коммуналку.

По словам сына Алибасова, ему приходится серьезно тратиться на услуги ЖКХ — в калининградской квартире только за газ он платит около 9,5 тысячи рублей в месяц.

«Тут везде автономное отопление, — пояснил мужчина. — Это еще и без электричества. В этом году в Калининграде очень холодно».

Он отметил, что платить также приходится за содержание отцовской квартиры в Москве.

«Там за свет, за газ, за воду много денег выкладываем, — подчеркнул Алибасов. — Уходит отцовская пенсия заслуженного артиста. А это под 40 тысяч рублей».

Мужчина сообщил, что у семьи есть дом в Курганской области, в селе Сарт-Абдрашево. Там траты на «коммуналку» небольшие — в доме нет ни газа, ни воды.

«Мы туда привозим газовый баллон и дрова. Топим дом на дровах», — пояснил Алибасов.