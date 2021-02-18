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Москва

Панин назвал секс вдвоем извращением 

Вероника Полынина 46 минут назад
Панин назвал секс вдвоем извращением
Фото: РИА Новости
Скандальный актер Алексей Панин назвал себя извращенцем и заявил, что ему не интересен секс вдвоем.

«Я, извините, трахаюсь, я извращенец, я хороший папа. И одно другому не мешает. Я просто живу», — заявил Панин в интервью Youtube-проекту «Алена, блин!».

Он отметил, что для него извращение — это секс вдвоем, а групповой секс — норма. В его пристрастиях его полностью поддерживает новая супруга Ева.

«Вчера у нас были замечательные мальчик и девочка», — объявил актер.

Ведущая Алена Жигалова поинтересовалась, откуда взялся мальчик, если на опубликованных в Instagram фото были только девочки.

«Извини, ты хочешь, чтобы я выложил в Instagram фотографию с членом во рту?» — возмутился Панин.

Артиста также возмутило замечание ведущей о том, что он выставляет напоказ свою интимную жизнь. В ответ на это Панин назвал Россию обреченной страной, в которой людям вбивают в голову, что секс — это постыдное занятие.
Как сообщал «Рамблер», ранее Панин в YouTube-шоу «В гостях у Гордона» признался, что является бисексуалом, больше не поддерживает возвращение Крыма и готов даже работать грузчиком в Европе, но совершенно не хочет жить в России.
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Шоу-бизнес , Алексей Панин
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