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Как живут дети Лазаревой и Шаца 

Елена Прошина 1 час назад
Как живут дети Лазаревой и Шаца
Фото: РИА Новости
Дети юмористов Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой ревновали родителей друг к другу, отставали в развитии и долго жили раздельно. Об этом сообщают «Дни.ру».
Лазарева и Шац, как сообщал «Рамблер», воспитывают троих детей. В 1995 году Лазарева родила сына Степана. Имя его биологического отца неизвестно. Мальчик родился очень слабым, отставал от сверстников в развитии и часто болел. В 14 лет родители отправили его учиться в Великобританию. Тогда он не знал английского языка. Пребывание там закалило его.
В 1998-м у Лазаревой и Шаца родилась общая дочь Софья. Степан ревновал родителей к ней. Со временем отношения между ними наладились.
После окончания школы и Софья, и Степан взяли год на определение с выбором профессии и устроились на работу. Некоторое время спустя Степан занялся 3D-моделированием, а Софья — продюсированием.
В 2006-м у Лазаревой и Шаца родилась дочь Антонина. Перед родами Лазарева заверила старших детей, что появление сестры никак не отразится на них. На протяжении долгого времени Лазарева жила с младшей дочерью в Испании, а Шац — в Москве с Софьей и Степаном.
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Шоу-бизнес , Татьяна Лазарева , Михаил Шац
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