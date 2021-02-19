Как живут дети Лазаревой и Шаца 

Лазарева и Шац, как сообщал «Рамблер», воспитывают троих детей. В 1995 году Лазарева родила сына Степана. Имя его биологического отца неизвестно. Мальчик родился очень слабым, отставал от сверстников в развитии и часто болел. В 14 лет родители отправили его учиться в Великобританию. Тогда он не знал английского языка. Пребывание там закалило его.

В 1998-м у Лазаревой и Шаца родилась общая дочь Софья. Степан ревновал родителей к ней. Со временем отношения между ними наладились.

После окончания школы и Софья, и Степан взяли год на определение с выбором профессии и устроились на работу. Некоторое время спустя Степан занялся 3D-моделированием, а Софья — продюсированием.

В 2006-м у Лазаревой и Шаца родилась дочь Антонина. Перед родами Лазарева заверила старших детей, что появление сестры никак не отразится на них. На протяжении долгого времени Лазарева жила с младшей дочерью в Испании, а Шац — в Москве с Софьей и Степаном.