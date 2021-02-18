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Москва

Звезды скорбят по Мягкову 

Елена Прошина 1 час назад
Звезды скорбят по Мягкову
Фото: РИА Новости
Знаменитости выразили соболезнования в связи с кончиной актера Андрея Мягкова. Об этом сообщает «СтарХит».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Мягков умер в возрасте 82 лет. Соболезнования в связи с его смертью выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова и многие знаменитости.
Певец Лев Лещенко назвал Мягкова любимцем народа и нравственным ориентиром, а все его роли — добрыми, открытыми и сердечными. Комик Михаил Галустян отметил, что фильмы с участием актера дарили зрителям очень много эмоций.
Актер Вячеслав Манучаров поблагодарил Мягкова за то, что он был. Журналистка Ксения Собчак назвала Мягкова неизменным спутником Нового года, а продюсер Иосиф Пригожин — достойнейшим человеком, цветом нации и русской культуры.

«Замечательный артист! Он такой закрытый, молчаливый, но очень легкий в работе. Это актер интеллигентный, умный, не шумный. Очень сдержанный человек с огромной внутренней жизнью», — рассказала актриса Лия Ахеджакова.

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Шоу-бизнес , Лия Ахеджакова , Ольга Любимова , Михаил Галустян , Андрей Мягков , Лев Лещенко , Михаил Мишустин , Ксения Собчак , Вячеслав Манучаров , Владимир Путин , Иосиф Пригожин
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