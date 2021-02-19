«Уже взрослый»: Пенкин рассказал о внебрачном ребенке 

На праздновании своего 60-летия певец Сергей Пенкин признался, что у него есть ребенок, который, «наверное, уже взрослый». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Вечеринка по случаю дня рождения артиста прошла в клубе «Метелица». Поздравить Пенкина пришли более сотни друзей и родных, в том числе самые близкие — сестры Раиса и Валентина.

Журналисты спросили у певца, не планирует ли он воспользоваться услугами суррогатной матери и стать отцом.

«Откуда вы знаете, может у меня есть ребенок?» — ответил Сергей Пенкин.

Он отказался говорить о поле ребенка, но отметил, что тот, «наверное, уже взрослый».

«Потому что его мама была певица, мы вместе работали в гостинице «Космос» в 80-е годы», — пояснил Пенкин и поспешил перевести тему.

«Рамблер» писал, что ранее Пенкин признался, что не хочет повторить судьбу коллеги Юлии Началовой, порой думает о смерти, и уже даже решил, где хочет быть похоронен — в родной Пензе.

Он объяснил это тем, что в Москве много артистов, а в Пензе он будет один. Также Пенкин рассказал, что порой страдает от одиночества; не стремится к браку, но хочет, чтобы в отношениях его любили не за талант, а как человека.