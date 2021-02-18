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Москва

Волочкова назвала россиян придурками 

Вероника Полынина 50 минут назад
Волочкова оскорбила россиян за критику ее дочери
Фото: ТАСС
Балерина Анастасия Волочкова обрушилась на хейтеров, устроивших травлю ее дочери после исполнения песни на спектакле «Балерина в зазеркалье цирка».
15-летняя Ариадна вышла на сцену во время маминого спектакля и спела песню на французском языке. Интернет-пользователям показалось, что девочка не обладает достаточным талантом, чтобы петь для публики.
Волочкову настолько расстроили негативные комментарии в адрес ее дочери, что она разразилась большим и гневным постом в Instagram, в котором назвала критиков придурками, которые «сами-то никто, ничто, и звать их никак».
Попутно балерина сообщила, что ее дочь профессионально занимается вокалом с трех лет и неоднократно выступала на «оооооочень выдающихся сценах, начиная с Кремля». Кроме того, мать похвасталась, что Ариша рисует, танцует, помогает пристраивать бездомных животных и в скором времени «пронесет ФЛАГ ДОБРА по всей России».
Волочкова заверила, что идея с сольным номером Ариадны пришлась ей по душе, поэтому девочка будет регулярно выходить на сцену в ее спектакле.

«А вы, люди, будьте благоразумны, иначе в Ваши семьи не придёт то добро, которое мы созидаем династией нашего Фамильного рода», — также предупредила балерина.

Некоторые комментаторы предположили, что Анастасия писала этот пост «не закусывая».
Ранее, как сообщал «Рамблер», 15-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна опубликовала в Instagram свою версию исполнения хита группы Queen «Bohemian Rhapsody».
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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