СМИ: Актера Марка Горонока госпитализировали после скандала с женой 

Звезда фильма «Все будет хорошо!» и «Ты у меня одна» Марк Горонок попал в реанимацию поле скандала со своей женой Анной. О происшествии рассказал друг актера Вячеслав Смородинов

— Да, это вчера у него произошло. Они поссорились с супругой. Я думаю, что у него сильно поднялось давление. Но вроде как прогнозы утешительные. Я думаю, что сегодня все прояснится ближе к вечеру, — рассказал Смородинов.

Мужчина отметил, что предварительно у актера диагностировали гипертонический кризис. На данный момент Горонок находится в сознании.