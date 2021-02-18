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СМИ: Актера Марка Горонока госпитализировали после скандала с женой 

Вечерняя Москва и ещё 4 2 часа назад
СМИ: Актера Марка Горонока госпитализировали после скандала с женой
Фото: Экспресс газета
Звезда фильма «Все будет хорошо!» и «Ты у меня одна» Марк Горонок попал в реанимацию поле скандала со своей женой Анной. О происшествии рассказал друг актера Вячеслав Смородинов.
— Да, это вчера у него произошло. Они поссорились с супругой. Я думаю, что у него сильно поднялось давление. Но вроде как прогнозы утешительные. Я думаю, что сегодня все прояснится ближе к вечеру, — рассказал Смородинов.
Мужчина отметил, что предварительно у актера диагностировали гипертонический кризис. На данный момент Горонок находится в сознании.
Что стало причиной конфликта супругов, не уточняется, пишет 5-tv.ru.
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Шоу-бизнес , Вячеслав Смородинов , Марк Горонок , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Санкт-Петербург
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