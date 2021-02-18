Джигурда снова женится на Анисиной

Свадьба состоится 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе. «Планировал торжество на 23 февраля, День защитника Отечества и дату моей свадьбы, которая была в 2008-м году, но уговорили на 22 февраля. Да и сама дата привлекательная 22.02.21, так что спорить не стали. А заявление подали всего неделю назад, так что это и для меня неожиданность, приятная неожиданность», — сообщил Джигурда.

Никита признался, что в Анисину влюбился с первого взгляда в 2007 году. «Моя богиня, женщина, мать двух наших детей. Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете», — заявил актер.

Напомним, впервые Никита Джигурда и Марина Анисина поженились в 2008 году. В браке у пары родились двое детей — сын Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда и дочь Эва-Влада Анисина-Джигурда. В 2016 году Анисина подала на развод. Причиной расставания стало неадекватное поведение артиста.