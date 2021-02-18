Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Джигурда объявил о своей женитьбе 

WomanHit.ru и ещё 2 2 часа назад
Джигурда снова женится на Анисиной
Фото: ТАСС
Актер Никита Джигурда решил снова жениться на олимпийской чемпионке Марине Анисиной. Об этом артист рассказал KP.ru.
Свадьба состоится 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе. «Планировал торжество на 23 февраля, День защитника Отечества и дату моей свадьбы, которая была в 2008-м году, но уговорили на 22 февраля. Да и сама дата привлекательная 22.02.21, так что спорить не стали. А заявление подали всего неделю назад, так что это и для меня неожиданность, приятная неожиданность», — сообщил Джигурда.
Никита признался, что в Анисину влюбился с первого взгляда в 2007 году. «Моя богиня, женщина, мать двух наших детей. Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете», — заявил актер.
Напомним, впервые Никита Джигурда и Марина Анисина поженились в 2008 году. В браке у пары родились двое детей — сын Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда и дочь Эва-Влада Анисина-Джигурда. В 2016 году Анисина подала на развод. Причиной расставания стало неадекватное поведение артиста.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
WomanHit.ru: последние новости
Аверин ударил Куликову во время съемок сериала Аверин ударил Куликову во время съемок сериала Лия Ахеждакова подала в суд на бывшего мужа Лия Ахеждакова подала в суд на бывшего мужа «Стал пунцового цвета»: сын Тодоренко попал в больницу из-за аллергии «Стал пунцового цвета»: сын Тодоренко попал в больницу из-за аллергии
Комментарии
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Марина Анисина , Комсомольская правда , Москва , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
00:29
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
Происшествия
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
00:28
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
Происшествия В мире
Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли
02:46
Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли
Происшествия
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
00:58
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение