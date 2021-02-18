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Москва

Соловьёв на видео пригрозил судом депутату 

Вадим Дроздов 47 минут назад
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев пригрозил подать в суд на депутата Госдумы Валерия Рашкина, который ранее сделал донос в Генпрокуратуру из-за высказывания ведущего о Гитлере. Соловьев в одной из своих передач назвал Адольфа Гитлера «очень смелым человеком, который не косил от армии» и «воевал доблестно во время Первой мировой войны». Депутат попросил генпрокурора проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.
После этого Соловьев в другой своей передаче сказал, что надеется на внимательное рассмотрение этого дела и добавил: «Интересно, грозит ли ему [Рашкину] ответственность за ложный донос?»
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Соловьев , Валерий Рашкин , Генпрокуратура РФ , Госдума
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