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«Меня подрезали частенько»: Меньшова об уходе из шоу «Сегодня вечером» 

Вероника Полынина 21 минуту назад
Меньшова опровергла конфликт с Галкиным
Фото: РИА Новости
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала, почему покинула проект «Сегодня вечером» на Первом канале.
В интервью Надежде Стрелец на Youtube Меньшова опровергла слухи о том, что причиной ухода из передачи стал конфликт с соведущим Максимом Галкиным.

«У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный», — заявила Меньшова.

Тем не менее, конфликт на съемочной площадке все же присутствовал. Меньшова призналась, что не нравилась редакторам передачи. Она не могла привыкнуть к тому, как они работают и добиваются рейтингов.

«Редакции я не нравилась, меня подрезали частенько. Получалось, что Максим разговаривает, а я молчу. Это создавало легенду, что у нас плохие отношения, а это не так», — заверила телеведущая.

Как сообщал «Рамблер», Юлия Меньшова вела ток-шоу «Сегодня вечером» в паре с Максимом Галкиным с 2017 года. До этого в течение четырех лет вела на Первом канале авторскую передачу «Наедине со всеми».
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Шоу-бизнес , Юлия Меньшова , Максим Галкин
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