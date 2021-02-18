Миронова рассказала, почему почти осталась без работы в Ленкоме 

Миронова служит в Ленкоме уже на протяжении более 20 лет. После смерти Захарова в театре произошли изменения в кадровом составе. Сама Миронова ушла в декрет. Вернувшись в труппу, она обнаружила, что почти все спектакли с ее участием сняты с репертуара. Остался только один.

«Не так просто влиться в коллектив какому-то другому режиссеру. Мне кажется, нужно время», — пояснила Миронова.

Она отметила, что бывший директор Ленкома, а ныне его худрук Марк Варшавер поддерживает репертуар, пытается влить в него «свежую молодую кровь», но тень Захарова до сих пор незримо присутствует в театре. Ленком — это его театр, отметила актриса. Все артисты были «заточены» на «почерк, манеру и школу» режиссера и теперь переживают переломный момент.

Марк Захаров, как ранее сообщал Рамблер», скончался 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет в одной из столичных клиник, где проходил лечение от воспаления лёгких. С 1973 года он был главным режиссёром Театра имени Ленинского комсомола («Ленком» — прим. ред.). Среди наиболее запомнившихся зрителям работ спектакли: «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад»; и фильмы — «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».