Интернет-пользователи оценили пение Бузовой «вживую» 

Телеведущая Ольга Бузова исполнила один из своих хитов на дне рождения певицы Ирины Дубцовой и вызвала шквал критики. Об этом пишет «Утро.ру»

По данным издания, видеозапись выступления Бузовой была опубликована в закрытом Telegram-канале «За кулисами». На видео артистка сидит за столом рядом с комиком Гариком Харламовым и поет свой хит «Танцуй под Бузову».

«Минус уши», — отмечается в комментарии к видеозаписи.

Интернет-пользователям также не понравились вокальные данные Ольги Бузовой.

«Поет она, а стыдно мне», «Жесть», «Не смогла слушать», — высказались они.

«Рамблер» писал, что ранее Бузова рассказала в Instagram о своей мечте исполнить гимн России «на одном из больших событий», например, параде Победы. Однако фанаты певицы и телеведущей оказались не в восторге от идеи и принялись активно ее отговаривать.