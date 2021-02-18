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Интернет-пользователи оценили пение Бузовой «вживую» 

Елена Прошина 43 минуты назад
Интернет-пользователи оценили пение Бузовой «вживую»
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ольга Бузова исполнила один из своих хитов на дне рождения певицы Ирины Дубцовой и вызвала шквал критики. Об этом пишет «Утро.ру».
По данным издания, видеозапись выступления Бузовой была опубликована в закрытом Telegram-канале «За кулисами». На видео артистка сидит за столом рядом с комиком Гариком Харламовым и поет свой хит «Танцуй под Бузову».

«Минус уши», — отмечается в комментарии к видеозаписи.

Интернет-пользователям также не понравились вокальные данные Ольги Бузовой.

«Поет она, а стыдно мне», «Жесть», «Не смогла слушать», — высказались они.

«Рамблер» писал, что ранее Бузова рассказала в Instagram о своей мечте исполнить гимн России «на одном из больших событий», например, параде Победы. Однако фанаты певицы и телеведущей оказались не в восторге от идеи и принялись активно ее отговаривать.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Ольга Бузова , Ytro.ru
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