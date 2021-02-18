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Сафронов выступил против создания кладбища для звезд 

Елена Прошина 1 час назад
Сафронов выступил против создания кладбища для звезд
Фото: РИА Новости
Создание кладбища для звезд шоу-бизнеса — неважная, неинтересная, абсурдная и непонятная инициатива. Об этом художник Никас Сафронов заявил Пятому каналу.
На днях, как сообщал «Рамблер», певец и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий рассказал о намерении обратиться в Государственную думу с предложением создать в Московской области кладбище для звезд шоу-бизнеса — самых обиженных и незащищенных людей, по его мнению.

«Инициатива не столь важная и интересная, абсурдная, непонятная», — прокомментировал Сафронов.

Он усомнился в том, что настоящие звезды, вроде режиссера Никиты Михалкова, хотят быть похороненными рядом со звездами «Дома 2» вроде Ольги Бузовой. Художник назвал уровни настоящих звезд и звезд «Дома 2» совершенно разными. Также он высказал мнение, что при жизни знаменитости передерутся друг с другом в попытке выяснить, кто из них настоящая звезда, а кто ненастоящая.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Стас Барецкий , Никита Михалков , Госдума
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