Сафронов выступил против создания кладбища для звезд 

Создание кладбища для звезд шоу-бизнеса — неважная, неинтересная, абсурдная и непонятная инициатива. Об этом художник Никас Сафронов заявил Пятому каналу.
На днях, как сообщал «Рамблер», певец и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий рассказал о намерении обратиться в Государственную думу с предложением создать в Московской области кладбище для звезд шоу-бизнеса — самых обиженных и незащищенных людей, по его мнению.
«Инициатива не столь важная и интересная, абсурдная, непонятная», — прокомментировал Сафронов.
Он усомнился в том, что настоящие звезды, вроде режиссера Никиты Михалкова, хотят быть похороненными рядом со звездами «Дома 2» вроде Ольги Бузовой. Художник назвал уровни настоящих звезд и звезд «Дома 2» совершенно разными. Также он высказал мнение, что при жизни знаменитости передерутся друг с другом в попытке выяснить, кто из них настоящая звезда, а кто ненастоящая.