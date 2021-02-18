Седокова снялась в облегающем комбинезоне 

«Вот так выглядят наши черные комбинезоны. Преимущество — достаточно плотная ткань, и вот здесь (под грудью. — Прим. ред.) у нас есть секретик, который поддерживает все, что нужно поддерживать, и скрывает все, что нужно скрывать. Есть такие милитари цвета. Они чуть-чуть помягче», — сообщила она на видео.