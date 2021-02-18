Седокова снялась в облегающем комбинезоне 

Певица Анна Седокова опубликовала в инстаграме видеозапись с собой в облегающем комбинезоне.
«Вот так выглядят наши черные комбинезоны. Преимущество — достаточно плотная ткань, и вот здесь (под грудью. — Прим. ред.) у нас есть секретик, который поддерживает все, что нужно поддерживать, и скрывает все, что нужно скрывать. Есть такие милитари цвета. Они чуть-чуть помягче», — сообщила она на видео.
В августе Седокова опубликовала ролик, на которой позирует перед зеркалом в коротком узком красном платье в горошек с широким вырезом под грудью собственного бренда одежды LA Story.
Седокова, как сообщал «Рамблер», — бывшая солистка группы «ВИА Гра». В 2004-2006 годах она была замужем за футболистом Валентином Белькевичем, а в 2011-2013 годах — за бизнесменом Максимом Чернявским. В 2004-м она родила Белькевичу дочь Алину, в 2011-м Чернявскому — дочь Монику, а в 2017-м — сына Гектора бизнесмену Артему Комарову, с которым тогда встречалась. В 2019-м певица начала встречаться с баскетболистом Янисом Тиммой. В июле она согласилась стать его женой. В сентябре они поженились.