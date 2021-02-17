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Телеведущая Елена Малышева повредила ногу. Видеозапись с ногой в бандаже ведущая программы «Жить здорово!» разместила в сторис Instagram.

«Это моя левая нога. Еду домой, чтобы полежать. Но долго не полежишь. Сегодня съемки», — написала телеведущая.

По словам Малышевой, у нее произошел надрыв крестообразной связки.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева исполнила песню о вакцинации от коронавируса на мотив песни «Невеста» группы «Мумий Тролль».

«Рак шейки матки и гепатит вмиг отступают, здорово, великолепно. Чтобы нам всем повезло, не куролесьте, завтра мы идем ставить все-все-все, ставить все прививки, вместе», — спела Малышева вместе с коллегами.

До этого резонанс вызвал музыкальный номер с «танцем матки» из «Жить здорово!». Ролик прокомментировали многие знаменитости, некоторые интернет-пользователи требовали от Малышевой прекратить съемку «вульгарных» сюжетов и не показывать программу днем, когда телевизор смотрят дети.