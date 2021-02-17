Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву

Жалоба Киркорова на решение литовского департамента миграции поступила в суд 15 февраля. Представитель суда пообещал, что она будет рассмотрена в рабочем порядке.

Как писал «Рамблер», миграционная служба Литвы по запросу МИД с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. В литовском МИД ранее объясняли, что Киркоров во время посещения Крыма неоднократно «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

По мнению министерства, Россия использует некоторых своих граждан, чтобы распространять свою внешнюю политику и влиять на народ Литвы.

Киркоров ранее заявлял о намерении обжаловать решение «в европейских судах».