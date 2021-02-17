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Москва

Киркоров отказался мириться с запретом на въезд в Литву 

Вероника Полынина 1 час назад
Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву
Фото: ТАСС
Российский певец Филипп Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву в Вильнюсском окружном административном суде, сообщает ТАСС.
Жалоба Киркорова на решение литовского департамента миграции поступила в суд 15 февраля. Представитель суда пообещал, что она будет рассмотрена в рабочем порядке.
Как писал «Рамблер», миграционная служба Литвы по запросу МИД с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. В литовском МИД ранее объясняли, что Киркоров во время посещения Крыма неоднократно «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».
По мнению министерства, Россия использует некоторых своих граждан, чтобы распространять свою внешнюю политику и влиять на народ Литвы.
Киркоров ранее заявлял о намерении обжаловать решение «в европейских судах».

«Запретили въезд и запретили — это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав», — комментировал Киркоров.

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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС
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