Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Фанаты раскритиковали Глюкозу за откровенное фото в открытом купальнике 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
Фанаты раскритиковали Глюкозу за откровенное фото
Фото: Моя Москва.онлайн
Популярная исполнительница Глюкоза продемонстрировала публике точеную фигуру. Откровенные снимки с отдыха девушка опубликовала на странице в соцсетях.
34-летняя артистка выложила фотографии, на которых предстала на фоне лазурного моря в минималистичном купальнике, который полностью открывает фигуру звезды. На одном из снимков девушка повернулась к подписчикам спиной и продемонстрировала округлые ягодицы и тонкую талию, прикрыв тело полупрозрачной сетчатой накидкой с капюшоном.

«Зима — это конечно классно. но «душа» требует тепла!», — написала под публикацией Глюкоза.

Мнения подписчиков по поводу таких откровенных снимков разделились. Большинство из них оценили образ.

«Я забыл, зачем сюда пришёл…», «Танцуй Россия и плачь Европа…», «Какая красивая душа!», — с восхищением написали фанаты.

Однако были и те, кто негативно воспринял последние публикации звезды.

«Когда уже больше нечего показать», «Мир сходит с ума…. Ничего личного, просто все доступно и открыта», «Как надоели уже эти попы, больше и показать нечего…», — написала вторая половина подписчиков.

Ранее сообщалось, что Мария Порошина показала, как выглядит похудевшая Елена Степаненко в 67 лет.
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
Моя Москва.онлайн: последние новости
Актёр Садальский осудил певицу Лободу за неподобающее поведение на шоу «Голос. Дети» Актёр Садальский осудил певицу Лободу за неподобающее поведение на шоу «Голос. Дети» 28-летний сын Елены Яковлевой свел одну татуировку с лица ко дню рождения мамы 28-летний сын Елены Яковлевой свел одну татуировку с лица ко дню рождения мамы Певица Мария Максакова решила оставить сына на Украине Певица Мария Максакова решила оставить сына на Украине
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Мария Порошина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
00:16
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
00:59
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
Наука и техника
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
00:19
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
В мире Происшествия
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
00:25
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
04:10
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
Происшествия Экология
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
00:27
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
Происшествия
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
00:14
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
Происшествия
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
00:10
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение