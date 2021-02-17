Фанаты раскритиковали Глюкозу за откровенное фото

Популярная исполнительница Глюкоза продемонстрировала публике точеную фигуру. Откровенные снимки с отдыха девушка опубликовала на странице в соцсетях.
34-летняя артистка выложила фотографии, на которых предстала на фоне лазурного моря в минималистичном купальнике, который полностью открывает фигуру звезды. На одном из снимков девушка повернулась к подписчикам спиной и продемонстрировала округлые ягодицы и тонкую талию, прикрыв тело полупрозрачной сетчатой накидкой с капюшоном.
«Зима — это конечно классно. но «душа» требует тепла!», — написала под публикацией Глюкоза.
Мнения подписчиков по поводу таких откровенных снимков разделились. Большинство из них оценили образ.
«Я забыл, зачем сюда пришёл…», «Танцуй Россия и плачь Европа…», «Какая красивая душа!», — с восхищением написали фанаты.
Однако были и те, кто негативно воспринял последние публикации звезды.
«Когда уже больше нечего показать», «Мир сходит с ума…. Ничего личного, просто все доступно и открыта», «Как надоели уже эти попы, больше и показать нечего…», — написала вторая половина подписчиков.
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