Аверин ударил Куликову во время съемок сериала 

Российские актеры Максим Аверин и Мария Куликова вместе снимаются в сериале о жизни врачей. В один из съемочных дней у артистов случился неприятный случай. Об этом сообщает «Экспресс-газета» . Аверин и Куликова в сериале «Склифосовский» играют влюбленных. Недавно на съемочной площадке произошел эмоциональный инцидент: актеры должны были инсценировать ссору, однако Максим настолько сильно вжился в роль, что в итоге ударил коллегу. Несмотря на это, артисты досняли сцену.

После это Аверин сразу же извинился перед Марией. Куликова на извинения ответила холодно и лишь попросила принести ей лед, чтобы приложить его к месту удара. Этот эпизод не был вырезан из сериала — телезрители смогут наблюдать его в новых сериях.