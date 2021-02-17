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Аверин ударил Куликову во время съемок сериала 

WomanHit.ru 53 минуты назад
Аверин ударил Куликову во время съемок сериала
Фото: кадр из сериала "Склифосовский"
Российские актеры Максим Аверин и Мария Куликова вместе снимаются в сериале о жизни врачей. В один из съемочных дней у артистов случился неприятный случай. Об этом сообщает «Экспресс-газета». Аверин и Куликова в сериале «Склифосовский» играют влюбленных. Недавно на съемочной площадке произошел эмоциональный инцидент: актеры должны были инсценировать ссору, однако Максим настолько сильно вжился в роль, что в итоге ударил коллегу. Несмотря на это, артисты досняли сцену.
После это Аверин сразу же извинился перед Марией. Куликова на извинения ответила холодно и лишь попросила принести ей лед, чтобы приложить его к месту удара. Этот эпизод не был вырезан из сериала — телезрители смогут наблюдать его в новых сериях.
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Шоу-бизнес , Максим Аверин , Мария Куликова
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