Пригожин озвучил гонорар Шнурова за корпоративы

«Человек, который меня называет «сытой моськой», получает гонорар порядка 200 тысяч долларов за корпоратив. И стебается над людьми! Он же сам цитировал на Премии Муз ТВ Егора Летова о том, что «нравится же нашему народу всякое говно!»