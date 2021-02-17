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«Человек, который называет меня „сытой моськой“: Пригожин озвучил гонорар Шнурова за корпоративы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Пригожин озвучил гонорар Шнурова за корпоративы
Фото: globallookpress.com
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что музыкант Сергей Шнуров никогда не был оштрафован за публичный мат, который часто раздается из его уст на концертах звезды. Как считает муж певицы Валерии, налицо двойные стандарты. Сергей Шнуров. Фото: Globallookpress.com

«Человек, который меня называет «сытой моськой», получает гонорар порядка 200 тысяч долларов за корпоратив. И стебается над людьми! Он же сам цитировал на Премии Муз ТВ Егора Летова о том, что «нравится же нашему народу всякое говно!»

Иосиф Пригожин
Как отметил Пригожин, он навсегда вычеркнул телефон Шнурова из своей записной книжки. По словам продюсера, не исключено, что Шнуров использует его в качестве инструмента для своей предвыборной компании, сообщает «Комсомольская правда».
Ранее Сергей Шнуров написал заявление на Иосифа Пригожина. Якобы тот угрожал ему в своем интервью. Правоохранители после соответствующей проверки отказали Шнурову, не найдя состава преступления. Смотрите также:
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Егор Летов , Комсомольская правда
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