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Исполнитель роли Джона Сноу из «Игры престолов» стал отцом 

Вечерняя Москва и ещё 2 13 минут назад
Исполнитель роли Джона Сноу из «Игры престолов» стал отцом
Фото: Скриншот видео с YouTube/ The Jonathan Ross Show
Актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, известные по телесериалу «Игра престолов», стали родителями. Об этом в среду, 17 февраля, сообщают американские средства массовой информации.
Представитель Харингтона подтвердил, что у пары родился сын и они «очень-очень счастливы». Кроме того, журналисты запечатлели Харингтона и Лесли с малышом.

Подробности — дата рождения и имя ребенка — пока неизвестны, сообщает Page Six.

О том, что Кит Харингтон и Роуз Лесли ожидают пополнения семейства, стало известно в сентябре 2020 года.
В сериале «Игра престолов» персонажи Харингтона и Лесли Джон Сноу и «одичалая» Игритт также состояли в романтических отношениях, однако эта сюжетная линия завершилась гибелью девушки. Летом 2018 года актеры сыграли свадьбу в реальной жизни.
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Шоу-бизнес , Кит Харингтон , Джон Сноу , Роуз Лесли , Лондон , Соединенное Королевство , Великобритания , Шотландия
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