Пореченков рассказал об излечении от звездной болезни

Актер Михаил Пореченков рассказал о пагубном пристрастии, едва не сгубившем его в начале карьеры.

Как сообщает портал «Культурология», после первых удачных работ в кино и на телевидении Пореченков «зазвездился». По признанию самого артиста, он страдал от гордыни, считал себя самым главным, лучшим и успешным.

Пореченков отмечает, что страдать звездной болезнью ничуть не лучше, чем алкоголизмом или наркоманией, и ему с трудом удалось излечиться.

Справиться ему помогла вера, духовный наставник и мама Галина Николаевна. В результате актер сумел остановиться в превознесении самого себя и спуститься с небес на землю.