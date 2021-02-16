Пореченков рассказал об излечении от звездной болезни

Актер Михаил Пореченков рассказал о пагубном пристрастии, едва не сгубившем его в начале карьеры.
Как сообщает портал «Культурология», после первых удачных работ в кино и на телевидении Пореченков «зазвездился». По признанию самого артиста, он страдал от гордыни, считал себя самым главным, лучшим и успешным.
Пореченков отмечает, что страдать звездной болезнью ничуть не лучше, чем алкоголизмом или наркоманией, и ему с трудом удалось излечиться.
Справиться ему помогла вера, духовный наставник и мама Галина Николаевна. В результате актер сумел остановиться в превознесении самого себя и спуститься с небес на землю.
Как писал «Рамблер», в прошлом году в соцсетях появилось видео, на котором Пореченков вспомнил 90-е. Он заявил, что тогда страна находилась «в ужасе и катастрофе» и в таком состоянии досталась нынешнему руководству. Актер отметил, что за последние годы в стране заработали предприятия и развился военно-промышленный комплекс. По мнению Пореченкова, все это стало возможным благодаря усилиям президента Владимира Путина.