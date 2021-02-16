Максакова ответила Садальскому цитатой из культового фильма 

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Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова ответила на критику актера Стаса Садальского цитатой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Максакова опубликовала в Instagram отрывок из фильма, где Кирпич, герой Садальского, заявляет Глебу Жеглову в исполнении Владимира Высоцкого: «Ничего, давай, веселись, веселись, начальник! Давай, веселись, ничего! Только скоро будет моя очередь». На что Жеглов отвечает Кирпичу: «Никогда твоя очередь не придет, потому что моя все время против вашей брать будет».

«Талант торговать патологией неСРАвненный! Сыграл себя, чуть-чуть смягчил. Однако очередь так и не подошла, прав был Высоцкий», — подписала публикацию Мария Максакова.

Садальский уже прокомментировал пост, поинтересовавшись у Марии, «а где смеяться».

Ранее, как писал «Рамблер», Стас Садальский раскритиковал Марию Максакову после участия в программе «Судьба человека». По его словам, все сказанное певицей на передаче — «либо вранье, либо гадость в адрес своих близких».