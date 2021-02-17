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Москва

Боня сравнила стоимость коммуналки в России и Европе 

Елена Прошина 1 час назад
Боня сравнила стоимость коммуналки в России и Европе
Фото: РИА Новости
Телеведущая Виктория Боня рассказала, что в Монако только электричество обходится ей в 500 евро (около 44,5 тысячи рублей) в месяц, а в России за все услуги ЖКХ она платит 12 тысяч рублей. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Боня подчеркнула, что сама оплачивает коммуналку.

«В Монако за свет выходит 500 евро в месяц. Причем мне даже летом такие счета приходили. Если вовремя не оплатить, то там сразу все отключат», — подчеркнула она.

В России электричество, отопление и охрана ей обходятся в 12 тысяч рублей.

«Как только мне приходят платежки, то я сразу все оплачиваю. Стараюсь с оплатой не задерживаться», — отметила Боня.

Как писал «Рамблер», ранее Боня рассказала, что за один поход в супермаркет в Монако она тратит около 200 евро (почти 18 тысяч рублей).
По ее словам, упаковка из шести рулонов туалетной бумаги там стоит около 360 рублей, а шесть яиц — 274 рубля.
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