Боня сравнила стоимость коммуналки в России и Европе 

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что в Монако только электричество обходится ей в 500 евро (около 44,5 тысячи рублей) в месяц, а в России за все услуги ЖКХ она платит 12 тысяч рублей. Об этом сообщает «Телепрограмма»

Боня подчеркнула, что сама оплачивает коммуналку.

«В Монако за свет выходит 500 евро в месяц. Причем мне даже летом такие счета приходили. Если вовремя не оплатить, то там сразу все отключат», — подчеркнула она.

В России электричество, отопление и охрана ей обходятся в 12 тысяч рублей.

«Как только мне приходят платежки, то я сразу все оплачиваю. Стараюсь с оплатой не задерживаться», — отметила Боня.

Как писал «Рамблер», ранее Боня рассказала, что за один поход в супермаркет в Монако она тратит около 200 евро (почти 18 тысяч рублей).

По ее словам, упаковка из шести рулонов туалетной бумаги там стоит около 360 рублей, а шесть яиц — 274 рубля.