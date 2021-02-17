Ивлеева назвала самую дорогую покупку 

Самая дорогостоящая покупка блогерши Насти Ивлеевой — автомобиль «Ламборгини». Об этом она сама сообщила в инстаграме

Сегодня Ивлеева провела сессию «вопрос/ответ» с читателями. В ходе нее она сообщила, что ее самая дорогостоящая покупка для себя — это «Ламборгини» за 23 миллиона рублей.

Также блогерша рассказала, что в будущем хочет завести домашнее животное; что планирует отметить следующий день рождения с фанатами; что с начала года через день чувствует слабость и испытывает головокружения, в связи с чем на днях намерена пройти полное медицинское обследование.

Кроме того, Ивлеева показала фотографию со свадьбы с рэпером Элджеем, на которой стреляет в воздух из автомата, и видеозапись со съемок шоу «Орел и решка», и предложила комику Максиму Галкину «поделать какую-нибудь "фи" для влога».