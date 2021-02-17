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Ивлеева назвала самую дорогую покупку 

Елена Прошина 1 час назад
Ивлеева назвала самую дорогую покупку
Фото: Instagram
Самая дорогостоящая покупка блогерши Насти Ивлеевой — автомобиль «Ламборгини». Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Сегодня Ивлеева провела сессию «вопрос/ответ» с читателями. В ходе нее она сообщила, что ее самая дорогостоящая покупка для себя — это «Ламборгини» за 23 миллиона рублей.
Также блогерша рассказала, что в будущем хочет завести домашнее животное; что планирует отметить следующий день рождения с фанатами; что с начала года через день чувствует слабость и испытывает головокружения, в связи с чем на днях намерена пройти полное медицинское обследование.
Кроме того, Ивлеева показала фотографию со свадьбы с рэпером Элджеем, на которой стреляет в воздух из автомата, и видеозапись со съемок шоу «Орел и решка», и предложила комику Максиму Галкину «поделать какую-нибудь "фи" для влога».

«Надо сначала эту "фи" согласовать с женой, а то будет мне "фе"», — ответил он.

Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Шоу-бизнес , Максим Галкин
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