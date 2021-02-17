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Москва

Канделаки заявила о климаксе у Уткина 

Елена Прошина 1 час назад
Канделаки заявила о климаксе у Уткина
Фото: РИА Новости
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила блогеру Василию Уткину, который недавно выразил отношение к ней в одном слове из четырех букв, начинающемся на «д». В своем Telegram-канале Канделаки заявила, что ей стало «грустно».
Ранее в интервью журналисту Максиму Шевченко Уткин заявил, что если бы ему сегодня сделали предложение поработать на «Матч ТВ», он бы отказался. При этом бывший комментатор отказался характеризовать свое отношение к генпродюсеру телеканала, поскольку, по его словам, «это уже будет похоже на буллинг».

«У меня это формулируется в одном слове из четырех букв. Первая буква — «д», последняя — «а», — заявил Уткин, впоследствии пояснив, что это слово — «дама».

Канделаки отреагировала на выпад блогера, заявив, что ей становится грустно, когда «мужчины превращаются в приподъездных бабушек», интересующихся длиной её юбки.

«Не для всех мужчин климакс проходит бесследно», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», Василий Уткин в одном из интервью заявил, что считает Канделаки «полной дурой».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Тина Канделаки , Василий Уткин , Максим Шевченко
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