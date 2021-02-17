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«Вон из России»: актриса-оппозиционерка Бортич разозлила пользователей Сети 

Елена Прошина 1 час назад
«Вон из России»: актриса-оппозиционерка Бортич разозлила пользователей Сети
Фото: РИА Новости
Актриса Александра Бортич, поддержавшая недавние протесты, замужем за миллионером, а ее свекор — член известной политической партии, рассказал автор блога «Звездульки» на «Яндекс. Дзен». Эта информация вызвала резкую реакцию интернет-пользователей.
«Рамблер» писал, что ранее режиссер Никита Михалков возмутился тем, что актриса Александра Бортич, поддержавшая несанкционированные акции протеста и призвавшая школьников «погулять», получает 200 тысяч рублей за съемочный день.
Автор блога «Звездульки» напомнил, что Бортич замужем за обеспеченным человеком и сыном политика.

«Я не верю, что Бортич, Деревянко и еще кое-кто спать не могут, переживают из-за роста цен на консервы и бензин», — иронично высказался он.

Интернет — пользователи поддержали автора поста, подчеркнув, что Бортич не стоит «рубить сук, на котором она сидит», и, высказав мнение, что девушке нужно уехать в родную Белоруссию.

«Вон из России», — заявил Александр Малкин.

«Я не хочу, чтобы, в том числе и на мои деньги, вот такими дамами (…), раскачивалась моя страна», — отметила Елена Иваницкая.

В свою очередь ряд пользователей упрекнули актрису в том, что сама она не вышла на акции, однако призвала к этому детей.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Елена Иваницкая , Александр Малкин , Александра Бортич , Никита Михалков
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