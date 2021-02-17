«Вон из России»: актриса-оппозиционерка Бортич разозлила пользователей Сети 

«Рамблер» писал, что ранее режиссер Никита Михалков возмутился тем, что актриса Александра Бортич, поддержавшая несанкционированные акции протеста и призвавшая школьников «погулять», получает 200 тысяч рублей за съемочный день.

Автор блога «Звездульки» напомнил, что Бортич замужем за обеспеченным человеком и сыном политика.

«Я не верю, что Бортич, Деревянко и еще кое-кто спать не могут, переживают из-за роста цен на консервы и бензин», — иронично высказался он.

Интернет — пользователи поддержали автора поста, подчеркнув, что Бортич не стоит «рубить сук, на котором она сидит», и, высказав мнение, что девушке нужно уехать в родную Белоруссию.

«Вон из России», — заявил Александр Малкин.

«Я не хочу, чтобы, в том числе и на мои деньги, вот такими дамами (…), раскачивалась моя страна», — отметила Елена Иваницкая.

В свою очередь ряд пользователей упрекнули актрису в том, что сама она не вышла на акции, однако призвала к этому детей.