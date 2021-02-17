СМИ рассекретили любовника Самбурской 

Журналисты издания Super выяснили , с кем встречается актриса и певица Анастасия Самбурская . Избранником звезды «Универа» оказался 39-летний бизнес-тренер.

Личность своего бойфренда Самбурская тщательно скрывает. Лицо мужчины, который в последнее время часто появляется на фотографиях в Instagram, актриса старательно закрывает смайликами. Один и тот же человек регулярно появляется на снимках певицы: с празднования нового года, из спортзала, в отпуске на Мальдивах и т.д. Журналисты выяснили, кто покорил сердце Самбурской.

Это бизнес-тренер Илья Бурмистров. Впервые он засветился в компании актрисы в декабре прошлого года в ресторане Sartoria Lamberti. На днях после спектакля «Охота на мужчин» с участием актрисы парочку заметили у черного входа в театр. Они поехали в ресторан на такси, отпустив водителя Самбурской. После полуночи актриса и бизнес-тренер в обнимку отправились в ее квартиру в центре Москвы.

О Бурмистрове известно, что он начинал карьеру в модной индустрии. Сотрудничал с известными брендами: Valentino, Burberry, the Raw, Delpozo и др. На сегодняшний день он владеет консалтинговой фирмой, а также преподает в школе бизнеса.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали снимки предполагаемого нового ухажёра певицы Лолиты. Артистку сняли с неизвестным мужчиной на отдыхе в Дубае. Парочка сначала мило ворковала в холле гостиницы, затем отправилась на пляж, где их смогли сфотографировать. На снимках видно, что влюбленные изучают что-то в смартфоне, смеются и мило держатся за руки. Случайные очевидцы отметили, что Лолита не стремилась скрыть свои новые отношения, но и не выставляла их напоказ. Говоря о ее новом ухажере, авторы фото предположили, что он иностранец, поскольку по-русски он разговаривал с сильным акцентом.