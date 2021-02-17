Ахеджакова подала на бывшего мужа в суд из-за квартиры

Кочейшвили не живет на улице Удальцова уже очень давно — Ахеджакова еще в 2001 году вышла замуж в третий раз за фотографа Владимира Персиянова. Однако Борис оставался прописанным в апартаментах актрисы. Сейчас Лия намерена выписать экс-супруга из своей квартиры, так как узнала о том, что художник женился.

Около десяти лет назад представитель Ахеджаковой предлагал выписаться Кочейшвили добровольно, однако мужчина проигнорировал просьбу. И до сегодняшнего момента актриса не поднимала этот вопрос, так как в основном живет на даче и в квартире бывает редко. Узнав о женитьбе бывшего мужа, Лия решила выписать его из своих апартаментов, потому что мужчина теперь может прописаться у новой жены.

15 февраля должно было состояться первое заседание, но Кочейшвили и его представитель не явились в суд.