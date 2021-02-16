Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о тяжелой борьбе с коронавирусом и последствиях болезни. Об этом сообщает StarHit.

Шоумен пояснил, что болеет уже месяц. Он по-прежнему кашляет, чувствует слабость и принимает лекарства, поскольку поражение легких до сих пор сохраняется. «У меня щадящий режим: уже выхожу из дома, езжу по некоторым делам. Встречаюсь с очень узким кругом — теми, кто либо переболел, либо вакцинировался», — сказал продюсер.

Он признался, что вирус, который он подхватил в Дубае, заставил его переосмыслить жизнь и задуматься о том, скольким людям он не безразличен. По словам Пригожина, он опасался, что не вернется домой, а самым страшным считал невозможность самостоятельно дышать.

«Давали по 15 литров кислорода в день. Но когда стало чуть лучше, врачи потребовали, чтобы я начал дышать сам, хоть и с трудом: потому что к этим баллонам привыкаешь, и они разрушают легкие — те становятся похожи на требуху», — вспомнил продюсер.