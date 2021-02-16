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Барецкий предложил создать кладбище для звезд шоу-бизнеса 

Вероника Полынина 1 час назад
Барецкий предложил создать кладбище для звезд шоу-бизнеса
Фото: РИА Новости
Звезды шоу-бизнеса нуждаются в собственном кладбище, считает музыкант и шоумен Стас Барецкий.
Барецкий, возглавляющий «Союз профессиональных ритуальных агентов», намерен внести инициативу об отдельном кладбище для артистов и музыкантов по аналогии с Федеральным военным мемориальных кладбищем, расположенном в Мытищах, на рассмотрение Госдумы.

«Последний случай с умершим актером из сериала «След» Олегом Валкманом, у которого не было родственников и деньги на похороны собирали всем миром, еще раз подтвердил правоту моей позиции об открытии кладбищ для артистов», — заявил Барецкий, его слова приводит РЕН ТВ.

PR-директор шоумена Вадим Горжанкин отметил, что специальное кладбище также поможет предотвратить вандализм и защитить могилы знаменитостей от проведения сомнительных ритуалов. По его словам, инициативу Барецкого уже поддержали многие звезды шоу-бизнеса.

«Если государство в сложное для страны время не имеет возможности поддержать шоу-бизнес в пандемию, то пусть хотя бы достойно похоронит его», — заявил Горжанкин.

Барецкий также предлагает оборудовать на кладбище танцплощадку, чтобы провожать артистов с музыкой в буквальном смысле.
Ранее, как писал «Рамблер», Стас Барецкий пообещал транслировать роды в прямом эфире в обновленной версии «Дома-2».
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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Олег Валкман , Стас Барецкий , Госдума , РЕН ТВ
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