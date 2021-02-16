Барецкий предложил создать кладбище для звезд шоу-бизнеса 

«Последний случай с умершим актером из сериала «След» Олегом Валкманом, у которого не было родственников и деньги на похороны собирали всем миром, еще раз подтвердил правоту моей позиции об открытии кладбищ для артистов», — заявил Барецкий, его слова приводит РЕН ТВ.