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Москва

Аршавин выселяет из дома тяжелобольную экс-жену с детьми 

News.ru 10 минут назад
Аршавин решил выселить тяжелобольную экс-жену с детьми
Фото: РИА Новости
Футболист Андрей Аршавин добился выселения из своего особняка бывшей жены Алисы с детьми. Недвижимость была оформлена на его мать, и в результате суд встал на её сторону, постановив, что тяжелобольная экс-избранница спортсмена должна покинуть совместно нажитое имущество.
После развода спортсмен практически перестал общаться не только с Алисой, но и с их общей дочерью Есенией. Год назад мать Аршавина подал иск в суд о выселении бывшей невестки из особняка площадью в 300 кв. метров, который находится в посёлке Коломяги под Санкт-Петербургом. Заседания регулярно переносились из-за пандемии коронавируса, однако Фемида встала на сторону Татьяны Аршавиной.
Впрочем, экс-супруга футболиста не намерена сдаваться без боя. Её адвокаты уже направили в суд апелляционную жалобу, которую должны рассмотреть в марте.

Бабушка судится с маленькой внучкой, ничего необычного. Это Андрей ей сделал дарственную, когда мы были уже женаты, — рассказала Алиса в разговоре StarHit.

Стоит отметить, что бывшая жена футболиста лечится от тяжёлой болезни. Она рассказывала, что у неё за несколько недель развился аутоимунный некроз. Женщина вынуждена регулярно делать уколы, чтобы побороть боль.
Ранее NEWS.ru писал, что младшей дочери Алисы Аршавиной (Казьминой) Есении исполнилось четыре года. В честь этого события она устроила небольшой праздник в узком семейном кругу.
Поздравил ли девочку с днём рождения её отец, футболист Андрей Аршавин, неизвестно. На мероприятии присутствовали лишь самые близкие Аршавиной. Дети украсили дом разноцветными воздушными шарами и заказали праздничный торт.
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Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Татьяна Аршавина , Алиса Аршавина , StarHit
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