Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Раскрыты подробности госпитализации Михаила Боярского 

Lenta.ru 1 час назад
Жена рассказала о температуре у госпитализированного Боярского
Фото: Антон Ваганов / «Коммерсантъ»
Раскрыты подробности госпитализации актера Михаила Боярского. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.
Народного артиста России госпитализировали с высокой температурой и симптомами ОРВИ. У него подозревали пневмонию, однако экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус. Супруга Боярского сообщила, что вчера, 15 февраля, актер почувствовал себя плохо, и тогда она вызвала скорую помощь.

«У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что [с ним]», — поведала Лариса Луппиан.

Отмечается, что в январе текущего года 71-летний Боярский был привит от COVID-19. По предварительным данным, госпитализация не связана с коронавирусной инфекцией.
Ранее, во вторник, сообщалось о том, что народный артист России Михаил Боярский был госпитализирован. Актера направили в больницу №122 в Санкт-Петербурге. Тогда же утверждалось, что он в сознании. В телефонном разговоре он сказал, что себя чувствует хорошо.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Последние новости
Михаила Боярского госпитализировали Михаила Боярского госпитализировали Суд над Навальным отложили на 20 февраля Суд над Навальным отложили на 20 февраля Навальному попросили назначить 3,5 года колонии по совокупности преступлений Навальному попросили назначить 3,5 года колонии по совокупности преступлений
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Лариса Луппиан , Михаил Боярский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Чеченцы с кабардинцами устроили массовое побоище
01:23
Чеченцы с кабардинцами устроили массовое побоище
Происшествия
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Противников карантина разогнали вертолетом
02:33
Противников карантина разогнали вертолетом
В мире Европа
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
01:30
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
Происшествия
В Новой Москве прогремели взрывы
00:17
В Новой Москве прогремели взрывы
Происшествия Новости Москвы
Железнодорожники на Украине разводят костры в кабине машиниста
01:28
Железнодорожники на Украине разводят костры в кабине машиниста
В мире Украина
Видео с места покушения на командира в Горловке
02:40
Видео с места покушения на командира в Горловке
Происшествия
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
03:28
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
Шоу-бизнес
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
01:22
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение