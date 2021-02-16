Жена рассказала о температуре у госпитализированного Боярского

Народного артиста России госпитализировали с высокой температурой и симптомами ОРВИ. У него подозревали пневмонию, однако экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус. Супруга Боярского сообщила, что вчера, 15 февраля, актер почувствовал себя плохо, и тогда она вызвала скорую помощь.

«У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что [с ним]», — поведала Лариса Луппиан.

Отмечается, что в январе текущего года 71-летний Боярский был привит от COVID-19. По предварительным данным, госпитализация не связана с коронавирусной инфекцией.