Прохор Шаляпин оценил свои траты за ЖКХ в 10 тысяч

Российский певец Прохор Шаляпин в комментарии журналистам раскрыл сумму, которую ему приходится отдавать каждый месяц за коммунальные услуги. Так, музыкант рассказал, что доволен текущими ценами за проживание в типичной московской «сталинке».

Певец относится к тому типу людей, которые не разбираются в различных бумажках и цифрах, поэтому поручил оплачивать все счета за ЖКХ своей маме. По его словам, в квитанциях все как у обычных людей — оплата электричества, отопления, холодной и горячей воды. Кроме того, у Прохора есть городской телефон, но он им совсем не пользуется. Однако последний пункт для Шаляпина важен, поскольку у него «красивый номер».

Шаляпин рассказал, чтобы содержать квартиру в центре Москвы, ежемесячно у него уходит около 10 тыс. рублей. По мнению музыканта, это совсем небольшая сумма. Особенно, по сравнению с услугами за ЖКХ в Европе или США.

«В мире, в Европе, в Америке намного дороже людям обходятся услуги ЖКХ», — рассказал Прохор в комментарии порталу Teleprogramma.pro.

Артист добавил, что по всем счетам платит вовремя и у него нет долгов, при этом в его доме живут люди, которые задолжали за коммуналку до полумиллиона рублей. Шаляпин отметил, что он также выделяет маме деньги на оплату ее квартиры в Волгограде — это около 8 тыс. рублей в месяц.